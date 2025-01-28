29 Января 2025
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Фото: minpromtorg.gov.ru

Россия призвала к отмене запрета на деятельность БАПОР

Россия призывает американские власти оказать давление на Израиль в вопросе отмены запрета деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

"Израиль не посмел бы столь бесцеремонно бросать вызов международному сообществу и нарушать международное право, если бы не чувствовал абсолютную и безусловную военную и экономическую поддержку со стороны США, - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности по вопросу деятельности БАПОР. - Вашингтон на протяжении всех 15 месяцев после обострения палестино-израильского конфликта поставлял ему оружие, из которого убивали мирных палестинцев, и не пропускал никаких решений Совета Безопасности, которые мешали бы Израилю реализовывать свои планы в Газе. <...> Призываем наших коллег в Вашингтоне одуматься и оказать необходимое давление на Западный Иерусалим, чтобы избежать еще больших страданий мирных палестинцев".

Глава российского диппредставительства отметил, что "вина за происходящее вокруг агентства в полной мере лежит и на Соединенных Штатах". "Реализация закона о запрете деятельности БАПОР нанесет серьезный удар по перспективам и без того весьма хрупкого перемирия, в сохранении которого мы все заинтересованы", - констатировал он.

На прошлой неделе израильское постпредство уведомило ООН о том, что агентство должно прекратить всю свою деятельность в Иерусалиме к 30 января.

28 октября Кнессет (однопалатный парламент) Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. За документ проголосовали 92 депутата, 10 высказались против. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории. Законопроект был подготовлен из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на еврейское государство, совершенной вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения.

Теги: БАПОР, Россия, США, Израиль, БАПОР


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