Путину понравилась Lada Aura

Президент России Владимир Путин во время посещения завода "Автоваз" в Тольятти Самарской области заявил, что ему очень понравился автомобиль Lada Aura. Глава государства в беседе с работниками предприятия отметил хорошую управляемость автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, гендиректор "Автоваза" Максим Соколов показал Путину предсерийный автомобиль Lada Iskra. Модель создана на новой высокотехнологичной платформе и выпускается в трех модификациях кузова: седан, универсал и универсал-кросс. Старт серийного производства намечен на апрель 2025 года. Главе государства также представили другие перспективные модели автомобилей, выпускаемых на заводе, в том числе полноприводный электромобиль "е-Нива", макеты новых городских кроссоверов "Б+ кросс" и "Т-134", минивэна "Б-Вэн".

Напомним, розничные продажи автомобилей Lada Aura стартовали с 30 ноября. В октябре президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт серийной конвейерной сборке Lada Aura. В июле глава государства лично протестировал автомобиль.

Модель бизнес-класса впервые представили в июне 2023 года на выставке в Сочи. Авто собрано на базе Lada Vesta. Aura оснащена премиальной аудиосистемой, а пространство для пассажиров на заднем сиденье увеличено на 25 см. Также авто отличается от Vesta увеличенной колесной базой, кожаной отделкой салона и оригинальными задними дверями. Aura имеет двигатель 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и вариатор.