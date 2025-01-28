79 российских танкеров попали под санкции Евросоюза

Ограничительные меры против 79 российских танкеров, которые перевозят нефть и метан, ввел Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

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"К настоящему времени 79 танкеров находятся под санкциями. В основном это танкеры для перевозки нефти и метана", — сказал он.

Напомним, что страны Евросоюза договорились о продлении антироссийских санкций. Ранее возражавшая против этого Венгрия присоединилась к остальным. 16 декабря Европейский союз утвердил 15-й пакет санкций против России. В заявлении Совета ЕС сообщалось, что "экономические и индивидуальные ограничительные меры" в отношении России приняли из-за проведения специальной военной операции (СВО).