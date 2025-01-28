Примерно 15 тысяч украинских военных расположились у границы Белоруссии

Около 15 тысяч украинских военных расположились у границы Белоруссии. По словам официального представителя Государственного пограничного комитета (ГПК) Антона Бычковского, пограничники этой страны сейчас несут службу в усиленном варианте, пишет ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

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У границ сосредоточены вооруженные силы Украины, нацгвардия, полиция и территориальная оборона.

Бычковский при этом отмечает, что пограничные наряды Украины ведут себя спокойно и профессионально. Он также проинформировал, что обстановка на границе контролируемая.

"Органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя бдительности. Несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации, скажем так", - сказал он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сказал, что НАТО активно наращивает войска вблизи границ Союзного государства.

Растёт интенсивность военных учений вблизи территории России и Белоруссии с отработкой не только оборонительных, но и наступательных действий. НАТО "последовательно понижает порог применения ядерного оружия, укрепляет ядерный компонент в военном планировании, действия США и их сателлитов привели к деградации механизмов контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", сказал ТАСС Шойгу.