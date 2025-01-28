В Тарко-Сале осужден педофил за надругательство над племянницей

В Тарко-Сале мужчину осудили за изнасилование несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В 2024 году мужчина надругался над своей племянницей, осознавая, что девочка является несовершеннолетней и в силу своего возраста и уровня развития не может понимать характер и значение совершаемых с ней действий и оказать ему сопротивление.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.