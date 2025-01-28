28 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба АО &quot;Спецавтобаза&quot;

В 2024 году жители Свердловской области сожгли и сломали 110 мусорных контейнеров

Специалисты АО "Спецавтобаза" подсчитали, что за 2024 год в Восточном и Западном округах Свердловской области местными жителями было уничтожено 110 мусорных контейнеров. Это на 24 случая вандализма больше, чем в 2023 году. В 70 случаях хулиганы предпочли сломать контейнер, а в 40 — сжечь.

Чаще всего контейнеры портят в Екатеринбурге: из 110 — 79 сломанных и сожженных баков пришлось на уральскую столицу. Наибольшее количество возгораний было зафиксировано в Кировском, Верх-Исетском и Железнодорожном районах города. Следующие по популярности - Богданович, Сухой Лог, Камышловский и Полевской городские округа.

"Поджог и поломка контейнеров для ТКО вандалами всегда ведут к неудобствам для жителей. Мы оперативно меняем поврежденные или сожженные баки на исправные, но все же может возникнуть переполнение на площадке из-за нехватки контейнерного оборудования, — комментирует начальник отдела эксплуатации АО "Спецавтобаза" Павел Хатько. — Любая поломка бака приводит к тому, что его нельзя использовать, как прежде, а порой и вовсе невозможно".

Испорченный вандалами мусорный контейнер в Свердловской области(2025)|Фото: пресс-служба АО "Спецавтобаза"

В иных случаях мусорные баки не специально ломают местные жители, складируя в них крупногабаритные и строительные отходы. Именно поэтому КГО рекомендуется оставлять в специальном отсеке либо рядом с баками, а строительные отходы, не являющиеся коммунальными, вовсе не размещать на площадке.

По данным "Спецавтобазы", стоимость одного контейнера составляет порядка 12,5 тыс. рублей, а потому за его повреждение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей. За поджог уже предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Более того, новый бак придется покупать владельцу площадки и, если в ряде случаев это администрация, то когда речь заходит о площадках многоквартирных домов, это управляющие компании и ТСЖ.

Только в случае, если виновника удастся найти, уже он будет обязан возместить причиненный вред в полном объеме.

Отметим, что если вы стали очевидцем поджога контейнеров, важно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Теги: Спецавтобаза, мусор, контейрнер, вандализм


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