В Перми с середины апреля откажутся от оплаты проезда в общественном транспорте за наличные

В Перми с 15 апреля оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только безналичным способом. Решение приняли депутаты городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Продажу билетов водителями отменят. Это решение должно повысить безопасность движения транспорта, снизить нагрузку на водителей автобусов. Планируется увеличить количество пунктов продажи билетов. В том числе их будут продавать на железнодорожном и автовокзалах. Разовые билеты за наличные будут распространять на одноразовом носителе, который пассажир должен будет приложить к валидатору и предоставить контролеру при проверке.

Было отмечено, что за наличные билеты покупает не более 2,5% пассажиров. За это решение проголосовали 27 депутатов.