Попавшая в ДТП фура перекрыла трассу "Пермь – Екатеринбург"

Во вторник на трассе "Пермь – Екатеринбург" произошло ДТП с участием фуры. Движение затруднено.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня на 183 км автодороги в Красноуфимском районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил занос. После этого машина наехала на металлическое дорожное ограждение.

В результате инцидента люди не пострадали. На месте происшествия работает экипаж ДПС.

Как добавили в Госавтоинспекции, сейчас введено реверсивное движение в сторону Екатеринбурга для всех видов транспорта. Автомобилистов просят планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.