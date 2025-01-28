На три месяца раньше: Паводки уже начались в центральной России

Паводки уже начались в Центральной России из-за оттепели. Как пишет Mash, такого не было 111 лет.

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Так, в Брянске река Десна затопила часть набережной, в Рязани Ока залила пристань "Лесопарк", в Твери Валдайка снесла мост, а в Воронеже из-за половодья закрыли мост через Дон.

Как сообщает Telegram-канал, реки вышли из берегов на три месяца раньше обычного.

Затопление грозит также Оренбургской области. Это связано с переполненными водохранилищами на севере Казахстана. Они могут начать сбрасывать воду на Орск.

Синоптик Шувалов рассказал Mash, что виновата тёплая погода и декабрьские снегопады. Лишнюю воду в объёме более двух миллионов кубометров ежедневно сбрасывают в турбины. В зоне риска оказались Курганская, Тюменская области и часть Омской.

Тем временем, во Владивостоке сильный снегопад и ветер до 50 м/с, пишет ФедералПресс.

По данным издания, в городе уже семеро пострадавших, много аварий и оборванные линии электропередач. За день произошло 22 ДТП, на дорогах пробки. Из-за непогоды в школах города отменили занятия. Жителей и гостей призывают не ездить на личном транспорте: из-за метели на дорогах нулевая видимость.

По прогнозу синоптиков, непогода будет бушевать до позднего вечера. Дальше циклон "пойдет" на Камчатку.

Ранее спасатели Свердловской области выступили с предупреждением об ухудшении погоды.

По данным синоптиков, 28 января, местами в регионе ожидаются осадки в виде сильного снега. Такая непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Как сообщили Накануне.RU в областном ГУ МЧС, жителям региона необходимо соблюдать меры безопасности.