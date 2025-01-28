Чиновница из Курской области уволилась после критики со стороны Хинштейна

Временно исполняющая обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула пост.

"Заявление на увольнение по собственному желанию она написала 27 января", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал Мусьял за то, что она уехала отдыхать за границу. "Когда не освобождена территория области, люди находятся в тяжелом положении, ехать отдыхать за рубеж, я не понимаю", - возмутился Хинштейн.

Позже врио губернатора сообщил, что уже в ближайшее время в областные нормативные акты внесут изменения. В них будет прописано, что при выезде госслужащего за пределы РФ он будет обязан заранее уведомлять об этом работодателя.

Мусьял заявила, что уведомила Хинштейна о путешествии, несмотря на то, что не является носителем гостайны и не обязана согласовывать свой выезд из страны.