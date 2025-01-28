Беременной иностранке стало плохо во время полета из Екатеринбурга в Москву

На самолете, летевшем из Екатеринбурга в Москву, беременной пассажирке внезапно стало плохо. На помощь пришли бортпроводники.

Все случилось на борту самолета "Уральских авиалиний". Как рассказал Накануне.RU один из пассажиров данного рейса, во время снижения перед посадкой в Москве стюардесса взяла кислородный баллон и прошла к одному из рядов.

"Там человек подышал, стало лучше, похоже, потом она вернула баллон на место. Потом девушка пересела и до посадки дышала из баллона кислородом", - сообщил очевидец.

По его словам, и пассажирка, и летевшие с ней спутники были иностранцами.

"С ними по-английски говорили стюардессы. Похоже, из Алжира", - предположил уралец.

Накануне.RU обратилось в авиакомпанию за комментарием.

"Беременной пассажирке на снижении стало плохо, появилась тошнота. Бортпроводники оперативно отреагировали: выдали пакеты, обеспечили кислород, заботились о ней до посадки. Командир вызвал "скорую помощь" к трапу в Домодедово", - рассказали в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Там уточнили, что не располагают информацией, была ли девушка гражданкой иностранного государства.