Беженцев с Украины больше не принимают в США

Остановку программы приема беженцев с Украины подтвердили в миграционной службе США. Уведомление об этом размещено на официальном сайте службы, пишет ТАСС.

Приём документов остановили в связи с указом Дональда Трампа от 20 января 2025 года "Об обеспечении безопасности наших границ".

Заявки не будут принимать до тех пор, пока не проведут всестороннюю оценку условий программы "Единение ради Украины" (United for Ukraine) и процессов подачи документов.

О ее приостановке со ссылкой на источники сообщала газета The New York Times 24 января. За время действия программы при бывшем президенте Джо Байдене в США прибыли более 150 тысяч граждан Украины.

"Единение ради Украины" дает возможность гражданам этой страны и их ближайшим родственникам прибыть в штаты в качестве беженцев. Они могут легально находиться в стране два года. Для участия в ней необходим спонсор на территории США, который будет помогать финансово беженцам во время их пребывания в стране.