В Екатеринбурге преподавателя вуза поймали на взятке под видом "платных консультаций"

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о получении взятки. Его фигурантом стал преподаватель университета.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в течение прошедшего месяца преподаватель одного из экономических вузов столицы Урала получил взятку в виде 16 тысяч рублей. Проверка показала, что деньги были получены от студентки второго курса за сдачу зачета по предмету "Разработка многоуровневых приложений" и экзамена по предмету "Объективно-ориентированное программирование".

Как выяснили прокуроры, в конце осени 2024 года студентка не сдала указанные дисциплины, а на повторной пересдаче в декабре ситуация повторилась. В итоге деньги за сдачу зачета и экзамена были переданы преподавателю под видом "платных консультаций".

Возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом". Сейчас проводится расследование.

Как ранее сообщало Накануне.RU, осенью прошлого года в Екатеринбурге было возбуждено дело о растрате средств педагогического университета. В ней заподозрили сотрудника, занимавшего пост и.о. ректора вуза.