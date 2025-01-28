В Москве подписали Декларацию о защите семьи

Международную декларацию о защите семьи подписали в Москве представители российских и зарубежных общественных организаций. Подписание состоялось в храме Христа Спасителя в рамках Рождественских образовательных чтений. Также создан международный совет по защите семьи.

Документ подписали общественные организации из России, Белоруссии, Индии, Сербии, Киргизии, Грузии. В нем говорится, что разрушение и ослабление семьи - это угроза самому существованию человечества и идентичности каждого человека. Без семейных связей человек перестает быть самим собой. Сегодня же западные организации продвигают враждебные антисемейные установки, в частности гендерную идеологию. Ее необходимо запретить законодательно как на национальном, так и на международном уровнях.

Также говорится о поддержке семей, презумпции добросовестности родителей, недопустимости лишения жизни зачатых детей как средства "планирования" семьи и др.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что само подписание декларации - это уникальное событие. Люди всего мира объединяются вокруг озвучиваемых Россией здоровых идей. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов отметил, что путь к подписанию документа занял четыре года, когда патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к международному сообществу о консолидации усилий вокруг защиты семьи и жизни детей.

Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд призвала всех поддержать инициативу и присоединиться к ней.