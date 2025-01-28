149 миллионов направят на ремонт театрального института Екатеринбурга

Здание Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ) будет отремонтировано за 149,35 млн рублей. Такую сумму выделит Министерство культуры РФ, сообщает в своих соцсетях депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

По его словам, он еще около года назад обращался в министерство с просьбой помочь с ремонтными работами. Накануне депутату пришел окончательный ответ за подписью врио министра культуры России Сергея Першина, о том, что уже в этом году начнется ремонт кровли и фасада, а завершатся все работы в 2027 году.

Помимо внешнего вида здания, запланировано обновление инженерных коммуникаций, системы безопасности и внутренних помещений.