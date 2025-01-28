США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины и Тайваня

Приостановка США предоставления помощи другим странам, вероятно, заморозит выделяемое Украине и Тайваню финансирование на закупки американского вооружения, сообщает Wall Street Journal.

Издание отмечает, что это не единственный источник получения вооружения для Киева и Тайбэя.

Ранее стало известно, что США приостановят помощь другим странам на 90 дней. Указ об этом подписал новый президент страны Дональд Трамп. Российский политолог Сергей Марков отмечал, что пока неясно, будет ли помощь Украине реально остановлена, потому что большинство программ помощи проводятся законами по решению Конгресса.

Сам Трамп сообщил журналистам, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву.