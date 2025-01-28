Савватеев: Изменять порядок сдачи ОГЭ бессмысленно, дети все равно ничего не учат

Изменение порядка сдачи ОГЭ после 9 класса, которое планируется опробовать уже в этом году в пяти регионах, никак не скажется на уровне образования, так как в школе дети все равно ничего не учат, а ОГЭ массово списывается. Об этом заявил член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев.

Он считает, что за 30 лет после развала СССР систему массового образования довели до полного упадка. А руководство отрасли занимается только маскировкой руин, замалчиванием и "цифровым замыливанием". Сокращение количества экзаменов до двух для тех, кто идет в колледжи, - того же порядка.

"С одной стороны, любое сокращение экзаменов должно неизбежно вести к выхолащиванию обучения. С другой стороны — какая разница сколько ОГЭ будут "сдавать" девятиклассники, которые фактически не освоили школьную программу, — если всё будет списано?" — подчеркивает эксперт.

Он указывает, что, например, на ЕГЭ по математике можно набрать 7 первичных баллов из 32 за устные задания вообще без знаний старшей школы.

Руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов считает, что власти готовят законодательный барьер для поступления в 10 класс. А сам ОГЭ станет младшей копией ЕГЭ с переводом в 100-балльный формат и погоней за баллами.