Римский папа снова призвал ввести единую дату Пасхи

Римский папа-иезуит Франциск снова призвал праздновать Пасху в один день, сообщает Vatican News.

Он считает, что нужно быть в единстве. И отмечает, что в этом году исполняется 1700 лет Никейскому собору, первому из Вселенских соборов, на котором был принят Символ веры. Пэтому нужно "заново открыть общие корни веры".

В этом году католическая Пасха совпадает с православной, что случается раз в несколько лет. Католическая церковь живет по григорианскому календарю, православная - по юлианскому, который был во времена Христа.

При этом Ватикан договорился с Фанаром о едином праздновании Пасхи с 2025 года. Призыв Фанциска адресован прежде всего РПЦ. Однако, призывая к единству, Ватикан не торопится отказываться от своей доктринальной системы, которая формировалась в течение веков намного позже эпохи Вселенских соборов. Так, в прошлом году Ватикан опубликовал документ об экуменизме и необходимости объединения всех верующих во Христа... под главенством римского папы.

Католическая церковь проводит во всем мире экуменическую акцию "молитва о единстве христиан". Мероприятия прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля.