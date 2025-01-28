На Вторчермете неизвестный выстрелил в екатеринбуржца из травмата

В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в местного жителя из травмата и сбежал. К счастью, пострадавший выжил.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, инцидент произошел ночью на Вторчермете. У двух мужчин рядом с магазином "Дорожный" произошел конфликт, в ходе которого один из спорящих достал пистолет и произвел несколько выстрелов, попав оппоненту в грудь и предплечье. После этого стреляющий скрылся с места происшествия.

Раненым оказался 36-летний екатеринбуржец. "Скорую помощь" и полицию ему вызвали очевидцы происшествия. Оказалось, что пули прошли под кожу - врачи успешно их достали. В каком он сейчас состоянии неизвестно.

Нападавшего же сейчас разыскивает полиция.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбурге пообещали Накануне.RU прокомментировать ситуацию позднее.