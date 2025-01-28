В Екатеринбурге рядом с ТЦ "Дирижабль" прошел рейд по мигрантам

На территории Чкаловского района Екатеринбурга прошел профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства. Как сообщает пресс-служба городского УМВД, всего было проверено 123 иностранца. Как обычно, не у всех было разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории РФ.

Рейд прошел недалеко от ТЦ "Дирижабль" и в местных точках общепита. Из 123 иностранных граждан, 19 были доставлены в территориальный ОВД для установления личностей и проверки по базам учета. В полиции отметили, что ряд приезжих и вовсе не носили при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право находится в России.

Всего сотрудниками УМВД было составлено 11 административных протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ". В отношении нарушителей будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы страны.