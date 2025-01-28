14 мирных жителей погибли в ноябре от ударов ВСУ в России

14 мирных жителей погибли в ноябре от ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) в России. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет ТАСС.

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Пострадали 108 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

"Прежде чем нанести удар, боевики ВСУ фактически заглянули в глаза своим жертвам с помощью оптических систем, после чего нажали кнопку сброса ВОП (взрывоопасного предмета - прим. ТАСС), прекрасно осознавая мирный характер цели", - отметил Мирошник.

По его словам, в ноябре возросло число ударов БПЛА по гражданским объектам РФ. Чаще всего ВСУ использовали беспилотники "для охоты на гражданские автобусы и автомобили, для ударов по жилью и объектам энергоснабжения, непосредственно по мирным жителям, находившимся вне укрытий".

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ: по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один – над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

Накануне украинские БПЛА, по предварительным данным, попытались атаковать нефтебазу в Тверской области.

Местные жители слышали характерный звук летящего беспилотника. По информации телеграм-канала SHOT, система ПВО уничтожила воздушную цель.