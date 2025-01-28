В России могут ввести потолок цен на авиабилеты

Все российские авиаперевозчики к сентябрю 2025 года обязаны иметь внутренний документ, который обосновывает их тарифную политику.

В противном случае это будет считаться нарушением. Сегодня антимонопольный регулятор изучает коммерческие политики 15 перевозчиков, среди которых "Победа", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "ЮТейр", NordWind, Smartavia и ряд других.

В Центре стратегических разработок на транспорте считают, что нововведение станет инструментом для будущего объективного контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы. Специалисты по гражданским авиаперевозкам говорят, что чрезмерные ограничения могут снизить приток инвестиций в развитие инфраструктуры и в обеспечение контроля за техническим состоянием самолетов, поэтому решения должны быть сбалансированными.

Потолок цен на авиабилеты данными пока нормативно не ограничивается. Ведется дискуссия о том, что целесообразно определять экономически обоснованный тариф, относительно которого будет анализироваться общая рентабельность по рейсу, сообщают "Известия".

Напомним, пассажиропоток авиаперевозок по итогам года вырос на 2-2,5%.