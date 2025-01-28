В Госдуме обсудят введение тестов для медработников-иностранцев

Депутаты Госдумы обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка.

Как заявил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов, по данным Минздрава, в стране насчитывается менее 1% иностранных медицинских специалистов от всего числа медиков. Новосибирская, Московская, Самарская, Томская, Тульская области, а также Татарстан, Санкт-Петербург и Москва лидируют среди регионов по числу трудоустроенных иностранных врачей и медсестер.

Парламентарий указал, что иностранцы приезжают работать в медицине по собственному желанию. Леонов не считает, что привлечение высококвалифицированных иностранных врачей может негативно повлиять на качество оказываемой медпомощи.

"Плюсом для развития медицины может быть внедрение новых методов лечения и технологий, которые они привезли из своих стран", - подчеркнул он.

Леонов отметил, что тех, кто не знает русский язык, необходимо отсеивать на этапе приема на работу, а затем обучать за их счёт, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что мигрантам, возможно, запретят проходить медицинское освидетельствование, в том числе на ВИЧ-инфекцию, в частных клиниках.