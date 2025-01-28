Заведено дело после поджогов ресторанов в Краснодаре

Следователи инициировали уголовное дело по факту поджогов трех ресторанов в Краснодаре.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону, 19-летний подозреваемый задержан. Ему вменяют покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом и уничтожение чужого имущества.

Поджог трех заведений произошел в Краснодаре вечером 25 января. Были эвакуированы около 100 человек. Работники одного из ресторанов задержали преступника.

"Меня направлял украинский специалист, обещал за все три поджога 35 тысяч рублей, если я все выполню и смогу сбежать", - сказал задержанный.