На Урале руководитель больницы получил срок за взятки

В Краснотурьинске (Свердловская область) один из бывших руководителей городской больницы наказан за различные преступления.

По данным свердловского областного управления СКР, весной 2024 г. врач вымогал у подчинённого взятку за бездействие и общее покровительство по службе, то есть помощь тому, кто дал деньги, а дополнительном заработке. В итоге он получил взятку в 60 тыс. руб. От другого сотрудника за схожие действия руководитель получил 2 тыс. руб. Приговор – восемь лет колонии общего режима. Руководитель пресс-службы областного УМВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что оперативное сопровождение дела вели полицейские.

"Сыщики, зафиксировав факт непосредственной передачи денег, в дальнейшем помогли нашим коллегам из регионального СКР установить иные эпизоды в деятельности обвиняемого", - отметил полковник Горелых.