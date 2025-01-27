Штраф за грязь в квартире могут увеличить в России в 10 раз

Законопроект, который ужесточит ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в жилых и общественных помещениях разрабатывают в Госдуме. Об этом РИА Новости рассказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменений в КоАП РФ".

Сейчас штраф за антисанитарию в квартирах для физических лиц составляет от 500 до 1500 рублей. По мнению Колунова, это слишком мало и не способствует предупреждению и пресечению нарушений и защите интересов граждан в этой сфере. Также низкие штрафы приводят к снижению стоимости аренды помещений, собственниками которых являются законопослушные граждане.

Если новый закон примут, то штрафы для физических лиц могут составить до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч. Законопроект также коснется тех, кто сделал незаконную перепланировку.

Помимо этого, Колунов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой составить отзыв на новый документ.

"Прошу вас предоставить позицию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по данному вопросу и оказать содействие в его нормативном закреплении", - сказано в обращении.