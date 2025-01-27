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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Талице будут судить предпринимателя за утопление 9-летнего мальчика в двухметровой яме

В Талице завершилось расследование смерти 9-летнего мальчика, утонувшего в двухметровой яме. Рабочие не огородили строительный участок от горожан, что и привело к трагедии.

Ранее мы писали, что 4 ноября около 16.30 ребенок пошел в магазин и упал в яму 1,5 на 1,5 метра, выкопанную в 120 м. от его дома для протяжки линии газопровода. Как выяснилось позднее, рабочие не огородили участок работ. Около 17.40 мать и отчим школьника пошли его искать, но обнаружили сына в яме уже без признаков жизни. Они сразу же отвезли мальчика в приемное отделение районной больницы, где врачам оставалось только констатировать смерть.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, отвечать за смерть ребенка будет индивидуальный предприниматель 1984 г.р. из Екатеринбурга, который обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы.

В СКР добавили, что глубина ямы составляла 1,9 м., а уровень воды в момент трагедии находился на отметке 1,6 м. Была ли причина, по которой ребенок приблизился к яме или он ее не заметил - неизвестно.

"По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в следственном комитете.

В пресс-службе областного ГУМВД также рассказали, что мать и отчим мальчика не были судимы, к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей по ст. 5.35 КоАП РФ не привлекались, на учете в ПДН семья не состоит. У родителей есть также младший ребенок - девочка, посещающая детский сад.

Теги: Талица, яма, ребенок, утопление, расследование


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