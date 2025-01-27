Увлекается психологией и играет в теннис. Назначена новый зампред Сбербанка на Урале

Новым заместителем председателя Уральского банка Сбербанка назначена Светлана Панкратова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, на посту зампреда Панкратова будет курировать развитие розничного бизнеса на территории Уральского федерального округа и республики Башкортостан. Светлана окончила Астраханский государственный технический университет. Она успешно прошла обучение по программам MBA и Лондонской школы бизнеса.

В Сбербанке начала работать в 2005 году. Почти за 20 лет прошла путь от инспектора сектора кредитования дополнительного офиса Астраханского отделения до заместителя председателя Поволжского банка и управляющего директора центра индустрии здоровья.

Светлана Панкратова замужем, имеет двух дочерей. Как отмечают в банке, она увлекается психологией и играет в большой теннис.

"Светлана – опытный менеджер, она готова с азартом принимать новые вызовы. Уверен, что ее уникальные компетенции, идеи и инициативы помогут Уральскому банку уверенно развивать розничное направление во благо клиентов", - заявил вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

Напомним, что сам Колтыпин возглавил Сбербанк на Урале в марте 2024 года.