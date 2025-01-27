Синоптики: за неделю Урал посетят сразу три циклона

По прогнозам синоптиков, сразу три циклона посетят Урал на предстоящей неделе. Они приведут к колебаниям температуры и добавят снега.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, один из ожидаемых трех циклонов сегодня вызвал умеренные осадки на севере Свердловской области. Уже через сутки на север Пермского края выйдет Балтийский циклон с более интенсивными снегопадами, зона которых охватит большую часть Среднего и Южного Урала.

На юго-западе Свердловской области вероятна оттепель, но на север региона она не распространится. Постепенно циклон будет отжиматься к югу. По прогнозам, он перевалит горы в ночь на 30 января вблизи южных границ области.

"Предполагается, что фронтальная зона, отделяющая очень теплый воздух от арктического, задержится 29-30 января в юго-западных и крайних южных районах Свердловской области, создавая большую контрастность погоды на территории. В последний день января очередной западный циклон, приблизившись к горам, вызовет еще одну волну снегопадов, повсеместно потеплеет", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, сегодня спасатели выступили с предупреждением о сильных снегопадах на Среднем Урале в конце января.