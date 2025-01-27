"Ленфильм" снимет картину о китайском большевике, история которого связана с Уралом

Киностудия "Ленфильм" и Комитет внешней экономической деятельности объединенного центра делового сотрудничества БРИКС подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Как сообщает "Коммерсант", обсуждается возможность выпуска полнометражной ленты о китайском большевике Жэнь Фучэне.

Жэнь в 1914 г. с группой рабочих приехал в Алапаевск. После Октябрьской революции занял должность уполномоченного по делам китайских рабочих по Пермской и Вятской губерниям. Вступил в РСДРП (б), став таким образом первым китайским большевиком за два года до создания КПК.

Весной 1918 г. сформировал в Алапаевске первый китайский взвод, который со временем вырос до интернационального полка.

Жэнь Фучэнь активно участвовал в первом этапе Гражданской войны, героическом, но неудачном для красноармейцев. Интернационалисты прошли по Уралу с боями от Нижнего Тагила до станции Выя, где китайский командир погиб в бою. В 1988 г. на этом месте был установлен памятник, ставший одним из символов потепления отношений между СССР и КНР.