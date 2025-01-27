Губернатор Гладков предложил лишать подростков гособразования за критику СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обсудить вопрос о лишении подростков доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за критику СВО и противоправные действия в отношении военнослужащих

По его словам, такая мера нужна для повышения ответственности подростков и предотвращения подобных преступлений в будущем.

"Ни в коем случае не хотим создать никаких прецедентов, мы не хотим создать какой-то ущерб для развития наших детей. Наоборот, мы должны их защитить, - цитирует губернатора РИА Новости. - Но с другой стороны, мы тоже должны понимать уровень ответственности".

Гладков подчеркнул, что предложение носит дискуссионный характер, его следует обсудить с директорами школ, представителями прокуратуры, МВД, родительских комитетов и советов отцов.

Ранее сообщалось, что в российских школах предлагается ввести тестирование учеников на склонность к экстремизму и терроризму и сделать это обязательным. Такой законопроект разработали депутаты Госсовета Татарстана, который внесли в Госдуму. Авторы законопроекта отмечают, что подростки особо подвержены деструктивному влиянию. Их могут вовлечь в разные опасные группы, занятия и т.п. Для предупреждения этого можно ввести в школах социально-психологическое тестирование, а возможно, даже распространить на вузы. Причем делать это предлагается принудительно, так как родители часто отказываются давать свое согласие.