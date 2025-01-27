В Тюмени осужден гражданин КНДР за попытку дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции

В Тюмени осужден 55-летний гражданин Корейской Народно-Демократической Республики за попытку дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мировой судья Омутинского судебного района признал виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

В суде установлено, что в июле 2024 года при доставлении в отдел полиции МО МВД России "Омутинский" для проверки документов, на патрульном автомобиле Госавтоинспекции подсудимый попытался лично дать взятку инспектору за не доставление его в отдел полиции, положив одну купюру номиналом 5 тыс. руб. на панель автомобиля между передними сиденьями.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.