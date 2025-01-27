СК проверит салон красоты в Екатеринбурге после жалоб клиентки

Следственный комитет начал проверку после инцидента, случившегося с клиенткой салона красоты в Екатеринбурге.

Как сообщает информационный центр СК России, из обращения жительницы Свердловской области стало известно, что в 2023-2024 годах она посещала салон красоты в Екатеринбурге для удаления татуажа бровей. По словам клиентки, в результате процедуры ее лицо было обезображено.

"Оказалось, что у салона красоты отсутствует лицензия для работы с лазерными устройствами. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен", - отмечают в СК.

Сейчас проводится проверка по ситуации. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о промежуточных результатах, а также принятом по итогам решении.