В Перми эвакуировали ТЦ "Колизей Атриум" и школу №146

В Перми эвакуировали ТЦ "Колизей Атриум" и школу №146, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

По информации ведомства, сегодня на электронные адреса объектов торговли и образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями объектов торговли и социально-значимых организаций города предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, проведены эвакуационные мероприятия, угроз для жизни и здоровья населения нет.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Министерство территориальной безопасности Пермского края напоминает, что за распространение ложной информации о террористических угрозах законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность.