27 Января 2025
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Политика В России
Фото: RT на русском

Стыдобища: в Совфеде прокомментировали решение Польши не звать Россию на 80-летие освобождения Освенцима

Решение Польши не приглашать Россию на 80-летие освобождения концлагеря в Освенциме — это стыдобища и позор. Так сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет Lenta.ru.
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Он отметил, что даже в Германии понимают, что это нонсенс, когда в торжествах участвуют все, кроме страны, которая освободила Польшу. По его словам, в этой стране не было армии ни одной страны, там была только Красная армия. Но в Варшаве утверждают, что Освенцим освободили союзные войска.

"Каким образом они могли освободить Освенцим? Я думаю, что рано или поздно все это аукнется, как бы они не пытались вымарать историю, ничего у них не получится", — сказал сенатор.

Ранее отказом пригласить Россию на годовщину возмутился президент Сербии Александр Вучич. По его словам, вместо русских на мероприятие пригласят "тех, кто создал" этот концлагерь.

Также таким решением был возмущен бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте. Он написал об этом в социальной сети и назвал отказ Варшавы от приглашения России позором. Он отметил, что именно Красная армия освободила Освенцим. По его словам, Россия вынесла на себе основную тяжесть Второй мировой войны.

"И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор", — написал он.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау проходят сегодня.

Накануне мы сообщали, что российские дипломаты не планируют принимать участие в мероприятиях.

"Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему", — заявил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Напомним, узники концлагеря были освобождены войсками 1-го Украинского фронта 27 января 1945 года.

Несколько лет назад большой резонанс вызвало заявление в радиоэфире министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетыны о том, что лагерь смерти освобождали "Первый Украинский фронт и украинцы". Данное высказывание вызвало удивление у историков, которые напомнили польскому министру, что свое название фронты получали не по национальному составу, а по направлениям решаемых ими стратегических задач. МИД России назвал заявления Гжегожа Схетыны кощунственными.

Теги: польша, позор, джабаров, освенцим


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