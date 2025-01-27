В Анкаре назвали сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами

Информация СМИ о планируемых переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, Катаре и в ряде других стран являются слухами. Об этом заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Он добавил, что Анкаре неизвестно о дате и месте будущих переговоров.

Ранее турецкая проправительственная газета Hürriyet выразила мнение, что у украинского лидера Владимира Зеленского нет шансов избежать переговоров с Россией по поводу завершения конфликта. Президенту Турции Реджепу Эрдогану может быть отведена роль посредника по урегулированию конфликта.