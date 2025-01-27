27 Января 2025
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Общество Курская область
Фото: Накануне.RU

Хинштейн отчитал курского министра за оцененный ущерб от действий ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора (врио) Курской области Александр Хинштейн отчитал исполняющего обязанности министра по восстановлению и развитию региона Алексея Карнаушко. Это произошло из-за озвученной им суммы нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) ущерба от боевых действий.
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Как пишет Lenta, разговор произошел на заседании областного правительства.

Глава региона сказал, что пока рано давать какие-либо оценки, так как бои еще не закончены. По его словам, ни о каких оценках стоимости разрушенной инфраструктуры говорить еще рано: территория до конца не освобождена и до сих пор непонятно, в каком состоянии находятся населенные пункты.

"Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать. Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер", - сказал Хинштейн.

Он добавил, что пока невозможно зафиксировать состояние объектов в освобожденных населенных пунктах.

Ранее Карнаушко оценил ущерб в 750 миллиардов рублей. Он отметил, что обстановка в приграничье остается стабильно-напряженной. По его данным, боевые действия затронули 21 процент территории приграничного региона. Сейчас идут работы по разминированию.

Также подсчитали предварительный ущерб агропромышленному комплексу: 100 миллиардов рублей. Такую цифру назвал врио замгубернатора региона Сергей Стародубцев. Он отметил, что это не окончательные цифры, так как подсчет еще продолжается.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин также считает, что вести любые приблизительные подсчеты ущерба бессмысленно, пока в регионе идут бои.

Ранее мы писали, что ВСУ готовят наступление в Курской области. Об этом рассказал председатель правления общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов, пишет Lenta.ru.

По его словам, на суджанском направлении несколько недель наблюдается повышенная активность противника.

Также туда перебрасывают танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Подразделения территориальной обороны меняют на штурмовые бригады.

По словам эксперта, о готовящемся наступлении свидетельствует то количество сил, которое ВСУ сосредоточили в Курской области.

Теги: курск, хинштейн, ущерб


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