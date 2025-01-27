27 Января 2025
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Газпромнефть-Хантос

"Газпромнефть-Хантос" присоединился к празднованию по случаю добычи 13-миллиардной тонны нефти в Югре

"Газпромнефть-Хантос" присоединился к празднованию по случаю добычи 13-миллиардной тонны нефти в Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В честь знаменательного события нефтяники Ханты-Мансийского автономного округа заполнили черным золотом памятную бочку. В рамках торжественной церемонии, которая прошла 24 января в окружной столице, также состоялось награждение сотрудников отрасли – среди них и специалисты "Газпромнефть-Хантоса".

24 января нефтяные компании региона привезли в Ханты-Мансийск черное золото со своих месторождений, чтобы заполнить символическую бочку 13-миллиардной тонны нефти. В торжественной церемонии приняли участие ветераны нефтегазовой отрасли и действующие специалисты предприятий.

"Добыча 13-миллиардной тонны нефти – это эпохальная страница в истории Югры и всей страны. Эту летопись продолжают писать поколения геологов, буровиков, нефтяников – всех, кто имеет отношение к этой благородной профессии. Памятная бочка, нефть для которой мы сегодня собрали из разных уголков Ханты-Мансийского автономного округа, станет символом самоотверженного труда большого количества людей, коллективов наших нефтегазовых компаний, тех, кто помогает осваивать новые месторождения", – выступил на торжественной церемонии губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

Свою лепту в наполнение символической бочки внес "Газпромнефть-Хантос". Двое молодых специалистов компании доставили в Ханты-Мансийск нефть с месторождения им. А. Жагрина, одного из самых перспективных в регионе. Почетной грамоты и благодарности губернатора удостоены два сотрудника "Газпромнефть-Хантоса": руководитель направления подразделения по программам поддержки пластового давления Павел Елисеев и машинист технологических компрессоров пятого разряда цеха сбора, добычи и транспорта газа № 1 Никита Водолажский.

Праздничное мероприятие продолжилось встречей ветеранов и молодежи под лозунгом: "Время выбрало нас". Ведущим круглого стола стал известный российский журналист, президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев. Ветераны делились воспоминаниями о том, с чего начиналось активное освоение югорских недр, в каких условиях приходилось работать, что двигало ими в решении сложных, казавшихся не выполнимыми в то время задач. Молодые нефтяники рассказали, какие технологии и научные разработки используют в работе сегодня, а также поделились предположениями о том, как будет развиваться отрасль в будущем.

"Время фонтанов закончилось, и на его смену пришла трудноизвлекаемая нефть. Поэтому нефтяники ищут новые способы, инновационные разработки, активно внедряют цифровизацию и роботизацию, используют искусственный интеллект. Новая реальность требует новых кадров. Сегодня нефтяник – это не только первоклассный инженер, но и IT-специалист и экономист", – убежден начальник производственно-технического отдела "Газпромнефть-Хантоса" Андрей Овчаров.

Отметим, что Ханты-Мансийский автономный округ – основной нефтедобывающий регион России. Сегодня на его территории работают более 40 нефтяных компаний, расположено 484 месторождения. Общий фонд скважин составляет 135 тысяч штук. Почти каждая вторая тонна нефти, добытая в России, и каждая двадцатая в мире – югорская.

В августе 1961 года советский геолог-нефтяник Фарман Салманов, впервые открывший нефть в Югре, отправил начальству радиограмму: "Скважина лупит по всем правилам!" А Никите Хрущеву телеграмму: "Я нашел нефть. Вот так, Салманов". С 1964 года стартовало активное освоение югорских недр.

Первый миллиард тонн черного золота в Югре добыли спустя 14 лет после начала промышленной эксплуатации, в 1978 году. В дальнейшем, наращивая мощности, практически каждые три года нефтяники извлекали по миллиарду тонн. 12-миллиардную тонну добыли в 2020 году.

Теги: Газпромнефть-Хантос, нефть, 13-миллиардная тонна нефти, добыча, бочка


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