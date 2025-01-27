В Перми у ученика в рюкзаке взорвался пауэрбанк

В Перми, в школе №116 у ученика взорвался рюкзак. Об этом сообщили в социальных сетях.

"ЧП Пермь" сообщил, что у восьмиклассника в рюкзаке взорвалась петарда.

Ural Mash уточняет, что взорвалась не петарда, а пауэрбанк. Три дня назад школьник заменил аккумулятор. Сегодня во время перемены портативное зарядное устройство начало дымить и искрить. Подросток выкинул пауэрбанк на лестницу и пытался потушить ногами. Сгорели атлас и контурные карты.

Как пояснили Накануне.RU в департаменте образования администрации Перми, в рюкзаке ученика заискрилось портативное зарядное устройство. Ученики не пострадали. Родителей оповестили о произошедшем. Они подтвердили, что приобрели ребенку новый аккумулятор для зарядного устройства, не убедившись в качестве товара.