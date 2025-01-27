В Свердловской области ожидаются сильные снегопады в конце января

В конце января на Среднем Урале ожидается ухудшение погоды. Спасатели выступили с предупреждением.

По данным синоптиков, завтра, 28 января, местами в Свердловской области ожидаются осадки в виде сильного снега. Такая непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Как сообщили Накануне.RU в областном ГУ МЧС, жителям региона необходимо соблюдать меры безопасности.

О происшествиях и необходимости оказания помощи нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, на прошлой неделе в МЧС предупреждали свердловчан о сильном ветре до 22 метров в секунду.