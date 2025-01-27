Первый региональный реестр целителей появился в России

Первый региональный реестр народных целителей появился в России. Его запустило Министерство здравоохранения республики Башкортостан, сообщает Коммерсант.

Пока в списке семь человек. Они занимаются траволечением, костоправством, йогатерапией, акупунктурой, тибетской пульсотерапией и другими народными практиками.

Разрешения на занятия народной медициной выдаются в республике с 2019 года на пять лет, но в единый официальный реестр их собрали впервые.

Чтобы получить разрешение, целитель должен подать в ведомство заявление с указанием "метода народной медицины". Знахарь, не имеющий медицинского образования, "осуществляет деятельность в области народной медицины под контролем врача — на основе договоров с медицинскими организациями, с врачами, занимающимися частной медицинской практикой".

Над законопроектом о деятельности народных целителей работают и в Госдуме. Об этом сообщил президент Национальной профессиональной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик Владимир Егоров. В ближайший месяц законопроект рассмотрит профильный комитет, затем, если его одобрят депутаты, внесут в Госдуму. Так может появиться федеральный реестр народных целителей.

По словам Егорова, в России около 100 тысяч практикующих знахарей, но только 300 из них имеют официальные разрешения от региональных властей.

В сентябре стало известно о том, что "главный целитель" позднего СССР, один из символов "перестройки" Анатолий Кашпировский снова анонсирует свои сеансы по "исцелению".

Как писал SHOT, одна встреча с "доктором" стоит от 3500 до 9000 рублей. За индивидуальный прием придется отдать 25 000. "Пациенты" — люди кому за 40 со всей России. Билеты на сеансы раскупаются задолго до встречи. На одной из первых было около 300 человек.