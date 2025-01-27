В Новом Уренгое произошло первое с начала года смертельное ДТП. Погиб ребенок
В Новом Уренгое произошло первое с начала года смертельное ДТП на ямальских дорогах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошел сегодня утром, на ул. Магистральная.
Столкнулись автомобили Toyota Avensis и УАЗ-452. Погиб ребенок.
Прокуратура Нового Уренгоя проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте ДТП работает прокурор города и следственно-оперативная группа.