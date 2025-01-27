В ДНР освобождена Великая Новоселка

Российская армия полностью взяла под контроль поселок Великая Новоселка на западе ДНР, сообщило накануне Минобороны. Это поизошло в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток".

Великая Новоселка была райцентром недалеко от Запорожской области и сравнительно крупным поселком городского типа среди малонаселенных степных просторов (около 5 тыс. жителей до 2024 года). Но позже киевский режим лишил его этого статуса. Хотя от Донецка до Великой Новоселки лишь около 60 километров, до начала СВО она была для Украины глубоким тылом. Ее важность в том, что она она была крупный рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ на Южнодонецком направлении. Великая Новоселка использовалась врагом для наступления летом 2023 года.

На Украине, как обычно, поражение официально не признают. Но накануне Зеленский сменил командование на этом направлении. Возможно, это связано с тем, что в поселке группировка ВСУ была рассечена сначала на две части, а потом началась зачистка. Боевики понесли очень большие потери, часть была взята в плен.

Российский обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что в сети полно роликов, где наши военные свободно перемещаются по поселку, празднуя его освобождение. А тяжелое поражение стало хорошим подарком Зеленскому на день рождения.