На трассе "Екатеринбург - Тюмень" произошло смертельное ДТП с большегрузами

Сотрудники Госавтоинспекции Богдановича выясняют причины смертельного ДТП, произошедшего на 70 км автодороги "Екатеринбург -Тюмень".

Трагедия случилась вечером минувшего воскресенья - 26 января. По предварительным данным, водитель 1973 г.р. за рулем "Шахман", перевозившего щебень, ехал в сторону Екатеринбурга. По неустановленной причине, он внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Хино", груженным продовольственными товарами. После столкновения автомашины съехали на обочину, где впоследствии произошло опрокидывание "Хино" на бок, с дальнейшим выпадением груза.

На месте ДТП от полученных травм погиб водитель автомобиля "Хино". Сейчас его личность устанавливают сотрудники полиции. Водитель "Шахман" с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи.

По данному факту ведется расследование.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов к выбору безопасного стиля управления транспортом, исключению опасных маневров, связанных с выездом на встречную полосу.