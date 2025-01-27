Глава СВР считает, что Запад не сможет сорвать празднование 80-летия Победы

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказался о возможном влиянии Запада на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В различных западных столицах во время реализации своих планов по полной изоляции России пытаются сорвать участие руководителей разных стран в праздновании 80-летия Победы в Москве. Им этого не добиться, сообщил РИА Новости Нарышкин.

80-летие Победы Россия отметит уже через несколько месяцев, 9 мая 2025 г.