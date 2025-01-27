В Югре пять человек пострадали в ДТП

В Октябрьском районе Югры в ДТП пострадали пять человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

Инцидент произошел на 57 километре автодороги Нягань - Приобье, 25 января.

52-летний водитель автомобиля "Chevrolet Klan" не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные метеорологические условия. Автомобиль занесло на полосу встречного движения и он столкнулся с "Chevrolet Laceti", которым управлял 26-летний водитель. В результате автоаварии водитель "Chevrolet Klan", а также водитель и три пассажира "Chevrolet Laceti", в том числе два ребенка получили травмы.