Количество не вернувшихся из-за границы украинцев выросло втрое за год

Количество граждан Украины, не вернувшихся домой из-за границы, в 2024 году выросло втрое по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит местный сервис мониторинга регистрационных данных со ссылкой на погранслужбу.

Количество не вернувшихся назад считается как разница между выехавшими и въехавшими. В 2024 году она составила 443 тыс. человек. Годом ранее было 134 тыс. Причем в прошлом году был зафиксирован большой скачок в июне, когда был принят закон об ужесточении мобилизации. До середины июля нужно было обновить данные в военкомате, и многие не стали дожидаться, просто уехав из страны. Всего назад не вернулись почти 3% выехавших. Эти данные отражают только официальную статистику и не учитывают нелегальные побеги, счет которых идет минимум на сотни тысяч с начала СВО. Всего за границей около 8 млн украинцев.

Недавно депутат Рады Анна Скороход заявила, что нелегально покинули страну 1,2 млн мужчин. В основном бегут через Карпаты, где горными тропами можно оказаться в Румынии. Многие пытались переплыть Тису, известно о десятках погибших в бурной реке.

Интересно, что количество выехавших с Украины последние три года почти не меняется, составляя чуть более 15 млн человек. Но вот воличество въехавших меняется заметно. Так, в 2023 году, на ожиданиях военных успехов местного режима, был большой рост - почти на 2 млн человек за год. Но в 2024 году снова произошло снижение.

На днях на Украину не вернулся с заграничных соревнований известный каратист Евгений Пилипюк. Чуть позже он обратился к согражданам, объяснив, что тренеры обещали ему бронь от мобилизации, взяв 4 тыс. долларов для устройства в аспирантуру, но ничего не сделали. Его не смогли устроить и на тренерскую работу в детско-юношескую спортивную школу, что дало бы ему отсрочку от отправки на фронт. И он решил поступить в вуз за границей, чтобы получить легальную отсрочку. Его жена недавно родила ребенка, и жертвовать своей жизнью он не хочет.

Украинская федерация карате лишила их членства в организации и будет добиваться от Всемирной федерации карате пожизненной дисквалификации и лишения спортивных наград.

Ожидается, что в ближайшее время Зеленский объявит о мобилизации с 18 лет.