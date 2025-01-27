Полиция Екатеринбурга задержала предполагаемого лидера грабителей "Жизньмартов"

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге 19-летнего местного жителя, подозреваемого в создании банды грабителей сети магазинов "Жизньмарт".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД, Рамазана задержали 18 января, когда он вместе с сообщниками избили парней, заступившихся за девушку. На данный момент его допрашивают в отделе полиции.

"Гражданин задержан в связи с дракой, произошедшей на территории микрорайона Эльмаш. Участник конфликта задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время полицейские опрашивают его. Устанавливаются дополнительные обстоятельства инцидента. После окончания проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение", - рассказали в полиции.

Как сообщает Telegram-канал УралLIVE, в банде Рамазана в основном состояли подростки из неблагополучных семей, которым он платил за каждое ограбление не более 500 рублей. Большую часть украденного предполагаемый глава банды оставлял себе. Также сообщается, что криминальная история парня началась еще в 15 лет в социально-реабилитационном центре, где он якобы привлекал несовершеннолетних к преступлениям и откуда часто сбегал.