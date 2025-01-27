27 Января 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

К профилактике школьного буллинга хотят привлечь службы медиации

В Общественной палате России прошло нулевое чтение проекта закона, которым предполагается ввести систему профилактики школьной травли.
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Школы предлагается обязать создать службы медиации, которые займутся ранним примирением конфликтующих. Как заявила соавтор документа, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, законопроект является "рамочным" и за ним последуют "другие законопроекты". Документом предлагается внести изменения в законы об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений школьников. Под травлей в законопроекте понимается систематическое умышленное причинение вреда другому путем насилия, унижения, издевательства и т. д.

Службы медиации могут создаваться как при школах, так и по решению региональных властей внутри центров психологической, педагогической, медицинской и социальной помощи. Формально службы медиации в школах есть, но это не ведет к тому, что ими пользуются, сообщила психолог и преподаватель РАНХиГС Татьяна Пряхина. По ее словам, службы медиации следует создавать из новых людей, не привлекая действующих сотрудников школы, которые перегружены основными обязанностями.

Помимо центров медиации борьбой со школьной травлей займутся органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В их число входят органы управления соцзащиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних, федеральные и региональные ведомства в сфере образования и т. д. О выявленных случаях травли школы должны будут сообщить в региональную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Учреждения также будут информировать органы управления соцзащиты населения о жертвах, организаторах и участниках буллинга, если такая травля не содержала правонарушения. Сообщать о буллинге с нарушением закона школы будут в полицию, сообщают "Ведомости".

Все чаще вопрос о буллинге в школах поднимается из-за печальных событий: от буллинга до шутинга один шаг, обиженные дети несут в классы молотки и огнестрельное оружие, иногда абьюзят учеников сами преподаватели, а другая сторона медали, отнюдь не золотой — травля самих учителей. Когда школа превратилась в поле боя и психологического противостояния и что можно сделать с тем, чтобы снизить накал страстей, рассказали эксперты Накануне.RU.

Теги: буллинг, школа, подростки


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