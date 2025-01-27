Самолет "Аэрофлота" вынужденно сел в Саратове

Авиалайнер "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва - Сочи, вынужденно сел в Саратове.

Как сообщила авиакомпания в Telegram, командир самолета пошел на такой шаг для обеспечения безопасности полета после того, как сработал индикатор уровня масла. Борт приземлился в аэропорту Саратова в штатном режиме.

Из Москвы было направлено резервное судно. По данным Telegram-канал "112", причиной посадки стал отказ одного из двигателей самолета.

Ранее самолёт из столицы Кубы в Москву задержали на 28 часов.